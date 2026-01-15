Marty Supreme | il finale originale prevedeva una svolta vampiresca per Timothée Chalamet

Nel progetto iniziale di Marty Supreme, il finale prevedeva una svolta vampiresca per Timothée Chalamet. Tuttavia, questa soluzione è stata successivamente abbandonata a causa delle perplessità dei dirigenti di A24, che hanno preferito una conclusione diversa. La versione originale avrebbe introdotto elementi sovrannaturali, proponendo un finale più oscuro e inaspettato rispetto alla scelta definitiva del film.

Un vero finale vampiresco: ecco cosa attendeva i fan di Timothée Chalamet nella prima bozza di finale, poi scartato dopo la perplessità dei dirigenti di A24. Il finale originale di Marty Supreme ha lasciato interdetta A24 visto che prevedeva la presenza di un vero vampiro. A rivelarlo è stato lo stesso regista Josh Safdie durante un episodio di A24 Podcast. A quanto pare una prima bozza della sceneggiatura firmata da Safdie e Ronald Bronstein raccontava le gesta del campione di ping-pong interpretato da Timothée Chalamet fino alla fine degli anni '80, quando diventa un imprenditore di successo.

