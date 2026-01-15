Marocchino convinto | Con questi McKennie e Miretti la Juventus può giocarsela per lo scudetto

L'entusiasmo per le recenti prestazioni di McKennie e Miretti cresce tra i tifosi della Juventus. Secondo alcune voci, i due giovani possono rappresentare un elemento determinante nel percorso della squadra verso il raggiungimento di obiettivi ambiziosi, incluso il sogno dello scudetto. La loro crescita e l'integrazione nel team sono aspetti chiave che potrebbero contribuire a un futuro competitivo per i bianconeri.

Le parole dell'ex bianconero. L'ex centrocampista bianconero Domenico Marocchino, intervenuto come ospite nel programma Maracanà su TMW Radio, ha offerto una panoramica pungente e analitica sull'attuale momento del campionato di Serie A. Tra riflessioni fisiche, consigli tattici e proiezioni tricolore, l'analisi di Marocchino ha toccato i temi caldi che coinvolgono le principali pretendenti allo Scudetto. Il fattore fisico e l'Inter. Marocchino si è soffermato inizialmente sulle prestazioni altalenanti di Marcus Thuram, spiegando il calo dell'attaccante nerazzurro attraverso una chiave di lettura prettamente atletica e strutturale: « E' un giocatore che sposta tanti kg, con un quadricipite imponente e che tende a cercarsi delle pause ovviamente in una partita.

