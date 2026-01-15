Marmo ok gli strumenti per imprese e Comuni

Gli strumenti dedicati a imprese, Comuni e operatori della filiera del lapideo toscana stanno mostrando risultati concreti. Queste risorse, progettate per sostenere lo sviluppo e la sostenibilità del settore, stanno contribuendo a migliorare l’efficienza e la gestione delle attività legate al marmo. Un impegno costante per rafforzare il comparto e promuovere la sua crescita nel rispetto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti.

Gli strumenti messi a disposizione di imprese, Comuni e di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del lapideo toscana stanno funzionando. Ci sono i dati a certificarlo evidenziando, con oltre 600 milioni di euro di esportazioni e 418 milioni di lavorati, il sorpasso del distretto apuano su quello veneto. Alla presentazione del secondo report dell' Osservatorio del Marmo, ieri alla sede di Carrara della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, è intervenuto anche l'assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras (foto). "I dati confortano rispetto agli indirizzi dettati dalla nuova legge e dal piano regionale delle cave - ha detto Marras -.

Marmo, il distretto apuano supera quello veneto: export oltre i 600 milioni - In estrema sintesi nel 2024, secondo i dati Istat, la provincia di Carrara ha conquistato una quota di mercato pari al 31,1% del valore esportato di materiali lavorati a livello nazionale. intoscana.it

MARMO, MARRAS (TOSCANA): STRUMENTI A DISPOSIZIONE IMPRESE E COMUNI FUNZIONANO - Gli strumenti messi a disposizione di imprese, Comuni e di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del lapideo toscana stanno funzionando. 9colonne.it

