Mario Cusitore, noto volto di Uomini e Donne, desidera tornare nel programma. Recentemente, ha rivolto alcune critiche a Federico e ha rilasciato dichiarazioni a favore di una dama. La sua partecipazione continua a suscitare interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, alimentando discussioni sul futuro della trasmissione e sui protagonisti più discussi del programma.

Tra i protagonisti più discussi che hanno fatto parte di Uomini e Donne c’è sicuramente Mario Cusitore. Quest’ultimo, in più occasioni, ha manifestato la sua predisposizione a ritornare nel programma, in quanto è un luogo nel quale si è trovato molto bene, anche se non è riuscito a trovare la sua anima gemella. In una recente intervista, il protagonista ha ribadito la sua intenzione e, per rendere più appetibile il suo ipotetico ritorno, ha fatto delle dichiarazioni degne di nota. Nello specifico, ha attaccato Federico Mastrostefano, e poi si è dichiarato per una dama del parterre del Trono Over. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Mario Cusitore vuole tornare a UeD: attacco a Federico e dichiarazione a una dama

Leggi anche: Ex nota dama pronta a tornare a UeD: “Uscirei con Alessio e Federico”, attacco a Ciro

Leggi anche: Anticipazioni UeD: Mario Lenti si dichiara per una dama, Flavio lascia il trono?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Uomini e Donne, la ‘bomba’ di Mario Cusitore: “Tutti sapevano di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, anche Michele” - L’ex cavaliere ha parlato della recente confessione del tronista, rivelando anche un retroscena sulla scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi ... libero.it

Uomini e Donne, Mario Cusitore choc su Ciro e Martina: “Tutti sapevano”/ Altra verità sulle chat segrete - Uomini e Donne, il Trono Classico sotto accusa, Mario Cusitore rivela: "Ciro e Martina d’accordo? ilsussidiario.net