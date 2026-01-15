Mario Adinolfi dopo l’Isola dei Famosi torna in politica per candidarsi e punzecchia il cdx

Mario Adinolfi, dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, annuncia il suo ritorno in politica con una candidatura alle suppletive nel Veneto. Nel comunicato, rivolge un’attenzione critica al centrodestra, evidenziando alcune divergenze su posizioni più liberali. La sua scelta di tornare nel panorama politico si inserisce in un percorso di approfondimento e dialogo, con l’obiettivo di rappresentare una visione più articolata e articolata delle tematiche attuali.

Mario Adinolfi dopo l'Isola dei famosi: "Comincia la fase 2 del dimagrimento" - Il politico, dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, ha deciso di proseguire con una nuova fase del suo percorso di dimagrimento. adnkronos.com

Mario Adinolfi, com'era e com'è oggi: i chili presi dopo il suicidio di Ielma, l'Isola e il dimagrimento: «Ho perso 45 kg in 100 giorni» - Il giornalista ed ex deputato è tornato alla ribalta della cronaca per la trasformazione che sta portando avanti dopo la partecipazione all'Isola dei famosi. leggo.it

Ospite della prima puntata sarà Mario Adinolfi, giornalista, opinionista televisivo, già parlamentare e finalista dell’ultima stagione del reality Mediaset “L’Isola dei Famosi” facebook

