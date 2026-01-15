Mariana Rodriguez racconta come è stata selezionata per il film

“ Come sono stata scelta per ‘Buen camino’? La storia è abbastanza divertente: ho fatto questo provino a casa tramite un video. Dopo ho inviato il secondo e ho detto: ‘Beh, se va, va’. E invece è andata. No, io sono scioccata. Perché loro, invece di dirmi ‘sei confermata’, mi hanno praticamente dato direttamente un appuntamento per la prova costume. Io ho detto: ‘In che senso?’. Cioè, se fanno così significa che sei stata presa. Quindi io sono andata, tipo così, in macchina. Proprio non riuscivo a capire. Ero troppo incredula “. Così Mariana Rodriguez, ospite di ‘ La volta buona ‘, programma condotto su Rai1 da Caterina Balivo, racconta come è stata scelta per il suo ruolo nel film da record di Checco Zalone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mariana Rodriguez: "Scelta per film Zalone dopo un provino girato a casa"

