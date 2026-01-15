Marco Squarta, europarlamentare di Fratelli d’Italia, ha rivolto un pensiero a Giorgia Meloni in occasione del suo compleanno. Nel suo commento, ha evidenziato il percorso di determinazione e merito che ha caratterizzato la carriera della Presidente del Consiglio. Un omaggio che riflette il rispetto per il suo ruolo e il suo impegno politico.

Oggi Marco Squarta, europarlamentare di Fratelli d’Italia, ha voluto rendere omaggio a Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, nel giorno del suo compleanno, sottolineando il percorso personale e politico della premier. In un messaggio pubblicato sui social, Squarta ha ricordato la determinazione e la forza interiore che hanno contraddistinto Meloni fin dagli inizi della sua carriera, quando “ha conosciuto la fatica prima del successo, il giudizio prima del riconoscimento e la responsabilità prima degli applausi”. “Giorgia Meloni è l’esempio concreto di cosa significhi costruirsi tutto da sola, partendo da zero, affrontando ostacoli, diffidenze e salite che avrebbero fermato chiunque, ma non lei”, ha scritto Squarta, evidenziando anche il ruolo complesso e delicato che oggi ricopre guidando l’Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Marco Squarta celebra il compleanno di Giorgia Meloni: “Esempio di determinazione e meritocrazia”

Leggi anche: Trionfo Davis, Mattarella convoca le Nazionali e Meloni celebra determinazione di Berrettini e Cobolli

Leggi anche: Buon compleanno Giorgia Meloni, Enrico Mentana…

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

"Con Giorgia, da sempre. Dai vent’anni e dai primi sogni giovanili alle sfide di oggi". Posta questo messaggio Marco Squarta con tanto di foto, sul suo profilo social. Politico e membro di Fratelli d'Italia, difende la Premier Meloni a spada tratta, rievocando un pa facebook