Maratona di Pisa | 2 milioni di euro la ricaduta economica sul territorio

La Maratona di Pisa, disputata il 21 dicembre, ha generato una ricaduta economica stimata in circa 2 milioni di euro, secondo uno studio presentato dall’amministrazione comunale. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e visitatori, contribuendo al rilancio del territorio e all’indotto locale. Questa analisi evidenzia l’importanza di eventi sportivi come opportunità di sviluppo economico e promozione territoriale.

Un evento che promuove anche le presenze e il turismo nella città della Torre. I dati È stimata, secondo uno studio presentato questa mattina dall'amministrazione comunale, intorno ai 2 milioni di euro la ricaduta economica della Maratona di Pisa che si è svolta per le strade della città lo scorso 21 dicembre. Considerato l’investimento di risorse pubbliche, rappresenta un ritorno di circa 67 euro per ogni euro investito. La spesa media giornaliera dei presenti, infatti, è stimata in 154 euro per i pernottamenti (per un totale di 1.684.760 euro) e 93 euro per le spese dei visitatori giornalieri (per un totale di 353. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Le Vie dei Tesori 2025, Palermo cuore pulsante: quasi 165 mila visitatori e ricaduta economica di 5,2 milioni Leggi anche: Cesenatico, variazione di bilancio da oltre tre milioni di euro: ricaduta di cinque milioni di investimenti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Iniziando il 2026 con questo spirito Come sono andate le tue feste -- Kicking off 2026 with this spirit What about you How were your holidays #maratonadipisa #lapisanina #marathon #pisa #worldmarathon #tothestarswerun #torredipisa facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.