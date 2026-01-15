Maratona di Pisa | 2 milioni di euro la ricaduta economica sul territorio

La Maratona di Pisa, svoltasi il 21 dicembre, ha generato una ricaduta economica stimata di circa 2 milioni di euro, secondo uno studio dell'amministrazione comunale. Questo risultato evidenzia l'importanza dell’evento per il territorio, contribuendo alla crescita economica locale e valorizzando il patrimonio urbano e culturale della città.

È stimata, secondo uno studio presentato questa mattina dall'amministrazione comunale, intorno ai 2 milioni di euro la ricaduta economica della Maratona di Pisa che si è svolta per le strade della città lo scorso 21 dicembre. Considerato l’investimento di risorse pubbliche, rappresenta un ritorno di circa 67 euro per ogni euro investito. La spesa media giornaliera dei presenti, infatti, è stimata in 154 euro per i pernottamenti (per un totale di 1.684.760 euro) e 93 euro per le spese dei visitatori giornalieri (per un totale di 353.400 euro). L’impatto economico diretto complessivo è in 2. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Maratona di Pisa: 2 milioni di euro la ricaduta economica sul territorio Leggi anche: Le Vie dei Tesori 2025, Palermo cuore pulsante: quasi 165 mila visitatori e ricaduta economica di 5,2 milioni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maratona di Pisa: 2 milioni di euro la ricaduta economica sul territorio; La Maratona di Pisa vale oltre 2 milioni di euro: in città più di 10mila persone; Maratona, 2 milioni di impatto economico; Maratona, 2 milioni di impatto economico. Mezza maratona di Pisa - La Pisanina - Pisa #imieiscattidicorsa - @imieiscattidicorsa2016 Foto Sergio Giachetti Alcune foto, altre sono online sul sito https://www.imieiscattidicorsa.it/foto.htmldir=/2025/12%20-%20Dicembre/12 Per visualizzare e scaricare G facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.