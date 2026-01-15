Manifestazioni maranza zone rosse stazioni e rimpatri Ecco il maxi piano del Viminale

Il Viminale ha presentato un nuovo piano strategico che riguarda manifestazioni, aree a rischio come le zone rosse, stazioni e rimpatri. Il ministro Matteo Piantedosi ha annunciato due provvedimenti, un decreto legge e un disegno di legge, per affrontare le criticità e garantire maggiore sicurezza. Di seguito, vengono illustrati i principali aspetti di questa iniziativa legislativa, in attesa di ulteriori dettagli ufficiali.

Se ne parla da molto tempo, e puntuale è arrivata la risposta del ministro Matteo Piantedosi. L'ufficio legislativo de Viminale ha infatti messo a punto due provvedimenti (un decerto legge e un disegno di legge) di cui Il Tempo è in grado oggi di anticiparne il canovaccio nei dettagli principali. Tantissime le novità presenti: dalla prevenzione della violenza giovanile (la così detta «norme anti-maranza») alla stretta sulle armi da taglio; dalle nuove pene per chi non si ferma all'alt della polizia alle nuove norme per cortei e manifestazioni; dal potenziamento della sicurezza urbana e delle zone rosse specie nei pressi delle stazioni, allo «scudo» per le forze dell'ordine e alle nuove regole in tema di immigrazione e il rimpatrio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manifestazioni, «maranza» zone rosse, stazioni e rimpatri Ecco il maxi piano del Viminale Leggi anche: Modena, maxi blitz nelle "zone rosse": 9 irregolari espulsi, cosa avevano fatto Leggi anche: Rimpatri in aumento, ingressi irregolari dimezzati e reati al ribasso: i numeri del Viminale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Pacchetto sicurezza, dai rimpatri alle norme «anti maranza»: novità e strette in un decreto e un ddl; La manifestazione per la sicurezza a Boccea: I cittadini non possono più vivere ostaggio della criminalità; Guerra alle baby gang, pugno duro nelle manifestazioni ed espulsioni più facili: cosa c'è nel nuovo decreto sicurezza; Sicurezza, il pacchetto di Piantedosi è pronto. Ecco cosa prevede. Manifestazioni, «maranza» zone rosse, stazioni e rimpatri Ecco il maxi piano del Viminale - L’ufficio legislativo de Viminale ha infatti messo a punto due provvedimenti (un decerto legge e un ... iltempo.it

