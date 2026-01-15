Maneggia una bomba della Prima guerra mondiale | muore collezionista 56enne

Un collezionista di 56 anni, appassionato di residuati bellici della Prima guerra mondiale, è morto durante il maneggio di una bomba conservata nel suo magazzino, dove aveva allestito un piccolo museo. La tragedia si è verificata mentre il proprietario manipolava l’ordigno, causando un’esplosione fatale. L’incidente evidenzia i rischi legati alla gestione di reperti storici non adeguatamente sicuri.

Collezionava residuati bellici in magazzino a aveva allestito un piccolo museo nella propria abitazione: è stato ucciso da una bomba che stava maneggiando. Il fatto è accaduto a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, nel primo pomeriggio del 14 gennaio: un 56enne del posto, Attilio Frare, aveva trovato un ordigno austriaco risalente alla Prima guerra mondiale e l’aveva portato all’interno del suo ricovero attrezzi. Mentre svuotava la bomba, è avvenuto l’ incidente e il 56enne è morto. L’uomo aveva precedenti di polizia per detenzione di esplosivi. La compagna, in casa con lui, ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

