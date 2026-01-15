Manchester United-Manchester City sabato 17 gennaio 2026 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Citizens favoriti

Il derby di Manchester, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 13:30, apre la ventiduesima giornata di Premier League. Analizziamo le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con i Citizens favoriti. Il confronto tra le due squadre vede Manchester United e Manchester City in una sfida equilibrata, con un bilancio complessivo di vittorie e pareggi che riflette l’importanza di questo incontro per la stagione.

Partiamo dal bilancio di questo derby che apre la ventiduesima giornata di Premier League: Manchester United 80, Manchester City 62, pareggi 55. Il classifica però la squadra di Pep Guardiola precede quella da poco affidata a Michael Carrick di undici punti. A proposito dell'ex capitano dei Red Devils, per lui è previsto ancora una volta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

Pronostici Manchester United - Manchester City: gli uomini di Pep pronti a prevalere - Manchester City, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com

Diretta Manchester United Manchester City/ Streaming video tv: è derby! (Premier League, 17 gennaio 2026) - Diretta Manchester United Manchester City streaming video tv: torna il derby di Premier League a Old Trafford, Red Devils sempre in difficoltà. ilsussidiario.net

#Zirkzee non si allena con il Manchester United: segnale alla Roma x.com

Zirkzee non si allena con il Manchester United: segnale alla Roma - facebook.com facebook

