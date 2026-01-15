Manchester United-Manchester City sabato 17 gennaio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici Citizens favoriti

Il derby di Manchester del 17 gennaio 2026 alle 13:30 mette di fronte Manchester United e Manchester City, aprendo la ventiduesima giornata di Premier League. Con uno storico di 80 vittorie per i Red Devils, 62 per i Citizens e 55 pareggi, analisi delle formazioni, quote e pronostici evidenziano i favoriti. Un evento atteso dagli appassionati, che richiede attenzione alle ultime statistiche e alle probabili strategie delle due squadre.

Partiamo dal bilancio di questo derby che apre la ventiduesima giornata di Premier League: Manchester United 80, Manchester City 62, pareggi 55. Il classifica però la squadra di Pep Guardiola precede quella da poco affidata a Michael Carrick di undici punti. A proposito dell'ex capitano dei Red Devils, per lui è previsto ancora una volta.

