Mamma uccide il figlio di 11 mesi con un colpo di pistola | non voleva consegnarlo al padre

Una tragica vicenda si è verificata nei giorni precedenti il Natale, nel Wyoming. Una madre ha ucciso il proprio figlio di 11 mesi con un colpo di pistola, in un contesto di disputa tra genitori per la custodia del neonato. L’episodio evidenzia le conseguenze drammatiche di conflitti familiari e mette in luce la complessità delle questioni legate alla tutela dei minori.

La battaglia tra due genitori per la custodia del figlio neonato si è conclusa in modo terribile, poco prima di Natale, dopo che una mamma del Wyoming (Stati Uniti), ha ucciso il figlio di soli 11 mesi con un colpo di pistola. Una decisione estrema presa per non consegnare il piccolo al padre. Mamma uccide il figlio di 11 mesi con un colpo di pistola: non voleva consegnarlo al padre - Una donna di 35 anni, Madeline Daly, è stata arrestata per l'omicidio del piccolo Basil, con cui era fuggita dal Wyoming (Stati Uniti), dopo la decisione dei giudici di affidare il bambino al papà, Ja ...

