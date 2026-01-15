Donald Trump e Zohran Mamdani mantengono un contatto continuo via messaggi, iniziato dopo aver scambiato i numeri nello Studio Ovale a novembre. La comunicazione, tutt’altro che ufficiale, evidenzia un rapporto più diretto tra i due rispetto ai contatti di Mamdani con i propri. La notizia, semplice nella sua essenza, emerge da fonti citate da Axios e mette in luce un legame informale tra un politico di sinistra e l’ex presidente statunitense.

La notizia, in sé, è semplice: Donald Trump e Zohran Mamdani si scrivono. Fuori dal protocollo formale, attraverso uno scambio di messaggi avviato dopo essersi passati i numeri nello Studio Ovale, a novembre, e proseguito nel tempo, secondo due fonti citate da Axios. Il presidente che aveva liquidato Mamdani come “comunista” e il sindaco che aveva definito Trump “un fascista” hanno così mantenuto un canale diretto, informale, non annunciato. Sono diventati amici di penna. Trump e Mamdani amici di penna. Il contesto resta circoscritto a questo perimetro. L’incontro post-elettorale, davanti alle telecamere, aveva mostrato una cordialità inattesa dopo mesi di insulti pubblici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mamdani, l’idolo della sinistra, parla più con Donald che con i suoi: si scrivono messaggi di continuo

