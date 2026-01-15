Maltrattamenti e insulti alla mamma anziana condanna per il figlio della vittima | due anni e nove mesi
Il Tribunale di Messina ha condannato un uomo a due anni e nove mesi di reclusione per maltrattamenti e insulti rivolti alla madre anziana. La sentenza è stata emessa a seguito di rito abbreviato, in risposta a un grave episodio di violenza familiare. Questa decisione rappresenta un intervento importante per tutelare le persone vulnerabili e garantire il rispetto delle norme contro la violenza domestica.
Il Tribunale di Messina ha emesso oggi una sentenza a seguito del rito abbreviato per un caso di maltrattamenti in famiglia. La giudice Alessandra Di Fresco ha condannato il figlio della vittima a due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, con la pena già ridotta per effetto del rito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
