Maltrattamenti e insulti alla mamma anziana condanna per il figlio della vittima | due anni e nove mesi

Il Tribunale di Messina ha condannato un uomo a due anni e nove mesi di reclusione per maltrattamenti e insulti rivolti alla madre anziana. La sentenza è stata emessa a seguito di rito abbreviato, in risposta a un grave episodio di violenza familiare. Questa decisione rappresenta un intervento importante per tutelare le persone vulnerabili e garantire il rispetto delle norme contro la violenza domestica.

