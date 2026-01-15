Malori lancinanti dopo aver bevuto acqua in bottiglia Studenti trasportati in ospedale

Quattro studenti, durante una pausa, consumano acqua in bottiglia senza sospetti. Tuttavia, poco dopo, alcuni di loro accusano malori lancinanti e vengono trasportati in ospedale. L’episodio solleva dubbi sulla sicurezza dell’acqua o su possibili contaminazioni, evidenziando l'importanza di verificare la qualità delle bevande prima dell’uso. Un evento che invita a prestare attenzione alle condizioni di sicurezza dei prodotti consumati quotidianamente.

Un intervallo come tanti, quattro ragazzi che ridono tra i corridoi e una normale bottiglietta d’acqua. Poi, all’improvviso, il silenzio rotto dalle sirene, la corsa in ospedale, la paura che contagia tutta la scuola e i genitori col fiato sospeso. Cosa c’era davvero in quella acqua? Tutto è successo in pochi minuti dentro un istituto superiore. Alcuni studenti avevano appena bevuto da comuni bottigliette di acqua minerale in plastica, apparentemente integre e regolarmente sigillate, quando hanno iniziato a sentirsi male in modo lancinante e improvviso. >> Garlasco, la denuncia di De Rensis: elementi che vengono confermati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

