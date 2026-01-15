Malore dopo l’uccisione del suo cane da parte di un amstaff | donna incinta perde il figlio

Una donna di 49 anni, incinta di tre mesi, ha subito un grave shock dopo aver assistito all’uccisione del suo cane da parte di un amstaff. Il forte trauma ha portato al suo ricovero e, successivamente, alla perdita del bambino. L’incidente si è verificato a Merine, Lizzanello, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli animali e sulle conseguenze emotive di simili eventi.

