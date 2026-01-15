Malore dopo l’uccisione del suo cane da parte di un amstaff | donna incinta perde il figlio
Una donna di 49 anni, incinta di tre mesi, ha subito un grave shock dopo aver assistito all’uccisione del suo cane da parte di un amstaff. Il forte trauma ha portato al suo ricovero e, successivamente, alla perdita del bambino. L’incidente si è verificato a Merine, Lizzanello, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza degli animali e sulle conseguenze emotive di simili eventi.
MERINE (Lizzanello) – Ha perso il suo bambino la 49enne, incinta di tre mesi, che era stata ricoverata domenica mattina dopo il forte shock subito domenica scorsa, quando aveva assistito alla morte del suo cane di proprietà, un bulldog, attaccato con violenza da un esemplare di amstaff (American. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
