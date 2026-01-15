Malen e Robinio Vaz | chi sono i due nuovi acquisti della Roma
Malen e Robinio Vaz sono i nuovi acquisti della Roma, arrivati in sostituzione di Raspadori e Zirkzee. La società ha scelto di puntare sull’olandese dell’Aston Villa e sull’attaccante argentino del Marsiglia, rafforzando la rosa in vista della stagione. Questi acquisti rappresentano un'importante scelta strategica per il club, che ha adattato i propri obiettivi in base alle disponibilità di mercato.
Il mancato acquisto di Raspadori, che ha preferito la corte dell’Atalanta, e le difficoltà per arrivare all’attaccante olandese del Manchester Utd, Zirkzee, hanno costretto i giallorossi a cambiare obiettivi, assicurandosi l’olandese dell’Aston Villa, Donyell Malen, e il fantasista argentino del Marsiglia, Robinio Vaz. Scopriamo meglio nel dettaglio chi sono e le loro caratteristiche. DONYELL MALEN: ETA’ E RUOLO Nasce il 19 gennaio 1999 vicino ad Amsterdam da padre del Suriname e madre olandese. E’ un attaccante in grado di agire da prima punta o da esterno offensivo. Alto 1,76 cm, di piede destro, unisce velocità e tecnica, nonostante la sua stazza non proprio da granatiere. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
