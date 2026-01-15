Maldini il Napoli accelera | Juventus più defilata
Il mercato di gennaio potrebbe segnare un cambiamento per Daniel Maldini, il giovane talento dell’Atalanta. Dopo le recenti valutazioni, le trattative si sono intensificate, aprendo nuove possibilità per il suo futuro. In questo contesto, il Napoli si sta facendo avanti, mentre la Juventus appare più defilata. Restano da seguire gli sviluppi di un trasferimento che potrebbe influenzare le scelte di Maldini e le dinamiche delle squadre coinvolte.
Il futuro di Daniel Maldini può cambiare già a gennaio. Il talento dell' Atalanta è al centro di nuove valutazioni di mercato, con uno scenario che nelle ultime ore si è mosso rapidamente. La Juventus resta sullo sfondo, ma al momento non affonda: le priorità bianconere sono orientate altrove. Questo ha aperto spazio a un'iniziativa decisa del Napoli, che sta provando ad anticipare la concorrenza e portare Maldini in azzurro. L'operazione è legata anche agli incastri offensivi. L'eventuale arrivo di Giacomo Raspadori a Bergamo potrebbe liberare lo slot necessario e dare il via libera alla cessione.
