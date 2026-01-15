Malato oncologico sdraiato a terra in pronto soccorso in attesa di una barella la denuncia | Sistema sanitario al limite del collasso

Un malato oncologico trascorre oltre dieci ore in pronto soccorso a Senigallia, in attesa di una barella. La lunga attesa e le condizioni di disagio evidenziano le criticità del sistema sanitario, ormai al limite delle sue capacità. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze e sulla qualità dell’assistenza offerta ai pazienti più fragili.

Paolo Battisti, esponente del M5S di Senigallia racconta la vicenda accaduta ad un uomo di 60 anni con tumore al colon e accusa senza mezzi termini politici e dirigenti: «Il sistema sanitario è al limite del collasso» SENIGALLIA- Undici ore al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia per un malato oncologico, gran parte delle quali trascorse in attesa seduto su una sedia di metallo e, poi, perfino sdraiato sul pavimento. A raccontare quanto accaduto a Franco, 60 anni, è Paolo Battisti, esponente del Movimento 5 Stelle di Senigallia e parte del gruppo territoriale Val Misa, che parla di «una situazione inaccettabile» e di «un sistema sanitario locale ormai al limite del collasso».

