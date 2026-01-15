Malato di tumore sdraiato a terra in pronto soccorso in attesa di una barella
Un paziente affetto da tumore si trova in pronto soccorso, sdraiato a terra su una coperta portata dalla moglie, mentre riceve una flebo. In attesa di una barella, si trova in una condizione di attesa prolungata, evidenziando le difficoltà di gestione delle emergenze e le sfide del sistema sanitario. Questa immagine riflette le criticità che ancora caratterizzano alcune strutture di pronto soccorso in Italia.
Il paziente è stato costretto a sdraiarsi in terra su una coperta recuperata dalla moglie, con la flebo applicata, in attesa di una barella. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
