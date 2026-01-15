Maguire in scadenza pista italiana sullo sfondo | Roma e Milan osservano

A gennaio, il mercato si accende di attese e valutazioni, con club e dirigenti che monitorano attentamente le opportunità. In questo contesto, la possibile scadenza di Maguire e l’attenzione verso il calcio italiano, in particolare Roma e Milan, si inseriscono in un quadro di analisi e strategie. È un periodo in cui si rinnovano le valutazioni e si delineano i futuri interventi sul mercato, con un occhio attento alle opportunità e alle esigenze delle squadre.

Gennaio apre sempre lo stesso scenario: club che osservano, dirigenti che fanno conti e profili esperti che tornano improvvisamente attuali. Tra questi, uno dei nomi che circola con maggiore insistenza negli ambienti di mercato europei è quello di Harry Maguire. Non perché ci sia una trattativa avviata, ma perché il contesto contrattuale lo rende una variabile da tenere d'occhio. Il centrale inglese andrà in scadenza a giugno con il Manchester United, e questo basta a riaccendere i radar anche lontano dalla Premier League. L'Italia, in particolare, osserva con attenzione. Un profilo che torna spendibile sul mercato europeo. Maguire vicino all'addio al Manchester United, Napoli, Inter e Fiorentina ci pensano - Lo stopper inglese sarebbe agli sgoccioli del suo rapporto con i Red Devils e potrebbe sbarcare in Serie A già da gennaio

Secondo Marco Conterio, Harry #Maguire ha aperto a un possibile approdo in #SerieA. #Inter, #Napoli e #Fiorentina monitorano il difensore del #ManchesterUnited in scadenza: lo vedresti bene come rinforzo di esperienza per i nerazzurri #internews24 facebook

Harry Maguire del #MUFC potrebbe sbarcare in Serie A a gennaio: dossier sul tavolo delle big e non solo Il centrale inglese è in scadenza in estate, come raccolto in anteprima, stanno concretamente valutando il suo profilo tante società in Italia. Tra qu x.com

