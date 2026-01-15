Magherini la complessa vicenda giudiziaria in Italia | le condanne per i carabinieri poi la Cassazione cancellò tutto

La vicenda di Riccardo Magherini, deceduto nel 2014 a Firenze durante un controllo dei carabinieri, ha attraversato un lungo percorso giudiziario. Dopo condanne in primo e secondo grado, la Cassazione aveva annullato le condanne, fino alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha condannato l’Italia e riconosciuto un risarcimento alla famiglia. Questa vicenda evidenzia le complessità e le evoluzioni del procedimento giudiziario in casi di cronaca e diritti umani

Firenze, 15 gennaio 2026 – Una lunga vicenda giudizaria che portò all'assoluzione dei carabinieri. Fino alla sentenza di questa mattina della Corte europea dei diritti dell'uomo, che condanna l'Italia e stabilisce un risarcimento per la famiglia Per la morte di Riccardo Magherini - il 40enne deceduto per arresto cardiocircolatorio in strada a Firenze, in borgo San Frediano, durante un controllo la notte del 3 marzo 2014, dopo essere stato tenuto per 13 minuti immobilizzato a terra -, in primo e secondo grado erano stati condannati i tre carabinieri intervenuti per bloccare l'uomo, in preda a delirio dopo aver bevuto e assunto cocaina.

