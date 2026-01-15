Magherini la Cedu condanna l’Italia per la morte durante il fermo dei carabinieri | Carenze nella formazione degli agenti

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta nel 2014 durante un fermo dei carabinieri a Firenze. La sentenza evidenzia carenze nella formazione degli agenti e pone l’accento sull’importanza di garantire il rispetto dei diritti durante le procedure di fermo. Questa decisione sottolinea l’esigenza di migliorare le pratiche di polizia per prevenire tragedie simili.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014 durante un fermo dei carabinieri: Magherini morì dopo essere stato ammanettato a pancia in giù, rimanendo in quella posizione anche dopo aver apparentemente perso conoscenza. Secondo i giudici di Strasburgo, lo Stato italiano è responsabile del decesso poiché non sussisteva l’assoluta necessità di mantenere l’uomo immobilizzato a terra in posizione prona per circa venti minuti. La sentenza, approvata all’unanimità, stabilisce che sono state violate due disposizioni dell’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, riguardanti il diritto alla vita e l’adeguatezza delle indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

