Macron | sotto tiro di Moscariarmiamoc

Il presidente francese Macron ha dichiarato che la Francia si trova sotto la minaccia della Russia, sottolineando l'importanza di mantenere la prontezza militare. Durante un intervento presso la base di Istres, ha evidenziato la necessità di rimanere preparati di fronte alle tensioni geopolitiche in evoluzione. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle recenti escalation tra Mosca e le nazioni occidentali.

14.55 "Noi siamo a portata di tiro della Russia". E' l'avvertimento di Macron. Così il presidente francese alle truppe nella base di Istres, nel sud della Francia."Se vogliamo restare credibili, noi europei, soprattutto noi francesi, dobbiamo dotarci di nuove armi per cambiare la situazione a breve termine". Macron ha citato il missile Oreshnik usato da Mosca nelle ultime settimane. Chiede 36 mld in più per spese militari francesi e una legge di revisione del bilancio militare di 413 miliardi.

