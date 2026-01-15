Macron l’occhio rosso e la battuta alle truppe | Consideratelo un riferimento all’Eye of the Tiger
Durante il discorso di Capodanno alle forze armate francesi, il presidente Emmanuel Macron ha commentato con humor un problema al suo occhio destro, scherzando sul suo aspetto. Con una battuta, ha invitato a considerare il suo occhio come un riferimento alla canzone “Eye of the Tiger”, alleggerendo il tono del discorso e mostrando un lato più informale.
Durante il discorso di Capodanno alle forze armate francesi, il presidente francese Emmanuel Macron ha scherzato su un disturbo che ha colpito il suo occhio destro: “Vi prego di scusare l’aspetto sgradevole del mio occhio. Si tratta, ovviamente, di qualcosa di del tutto innocuo “. Macron è apparso con un occhio gonfio e arrossato durante il suo discorso alla base militare di Istres, nel sud della Francia. “Consideratelo semplicemente un riferimento involontario all’Eye of the Tiger . Per chi coglie il riferimento, è un segno di determinazione”, ha scherzato ancora, in un’evidente citazione del brano della colonna sonora del film ‘Rocky III ‘. 🔗 Leggi su Lapresse.it
