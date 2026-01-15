Macron Gli europei hanno responsabilità particolare in Groenlandia

Gli europei, in particolare i Paesi membri, hanno una responsabilità significativa nella gestione e tutela della Groenlandia. Questa regione, strategica per il clima e le risorse naturali, richiede un approccio attento e collaborativo. La consapevolezza delle implicazioni ambientali e geopolitiche sottolinea l’importanza di un impegno condiviso per preservare il patrimonio naturale e sostenere le comunità locali.

(Agenzia Vista) Francia, 15 gennaio 2026 "Gli europei hanno una responsabilità particolare in Groenlandia. La Francia e gli europei devono continuare ovunque i loro interessi vengono minacciati, ad essere presenti. Senza escalation, ma senza cedimenti sul rispetto della sovranità territoriale. La Francia ha deciso di unirsi all'esercitazione che è stata programmata e lanciata dalla Danimarca in modo indipendente nel quadro della missione Artic Endurance. Una prima squadra di militari è già sul posto e sarà rafforzata con mezzi terrestri, aerei e marittimi. In Groenlandia, territorio autonomo del regno di Danimarca, gli europei hanno una responsabilità particolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

