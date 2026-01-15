Macron Gli europei hanno responsabilità particolare in Groenlandia

Gli europei, in particolare i Paesi membri, hanno una responsabilità significativa nella gestione e tutela della Groenlandia. Questa regione, strategica per il clima e le risorse naturali, richiede un approccio attento e collaborativo. La consapevolezza delle implicazioni ambientali e geopolitiche sottolinea l’importanza di un impegno condiviso per preservare il patrimonio naturale e sostenere le comunità locali.

(Agenzia Vista) Francia, 15 gennaio 2026 "Gli europei hanno una responsabilità particolare in Groenlandia. La Francia e gli europei devono continuare ovunque i loro interessi vengono minacciati, ad essere presenti. Senza escalation, ma senza cedimenti sul rispetto della sovranità territoriale. La Francia ha deciso di unirsi all'esercitazione che è stata programmata e lanciata dalla Danimarca in modo indipendente nel quadro della missione Artic Endurance. Una prima squadra di militari è già sul posto e sarà rafforzata con mezzi terrestri, aerei e marittimi. In Groenlandia, territorio autonomo del regno di Danimarca, gli europei hanno una responsabilità particolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Macron Gli europei hanno responsabilità particolare in Groenlandia Leggi anche: Gli europei hanno i mezzi per fermare Trump in Groenlandia. Non basta una dichiarazione Leggi anche: Groenlandia, Vance: gli europei prendano Trump “sul serio” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Groenlandia, Macron: "Gli europei hanno una responsabilità particolare" - (LaPresse) "Per quanto riguarda la Groenlandia, gli europei hanno una responsabilità particolare perché questo territorio appartiene ... stream24.ilsole24ore.com

Macron avverte: "Siamo a portata di tiro dalla Russia, noi europei dobbiamo dotarci di nuove armi" - "Noi siamo a portata di tiro" della Russia, ha avvertito oggi Emmanuel Macron parlando davanti alle truppe riunite nella base di Istres, nel sud della Francia. msn.com

Groenlandia, Macron: «Gli europei hanno una particolare responsabilità» - «Gli europei hanno una responsabilità particolare» in Groenlandia, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron in trasferta nella base di Istres per i tradizionali auguri di inizio anno ... video.corriere.it

Macron Gli europei hanno responsabilità particolare in Groenlandia

Emmanuel Macron ha avvertito che "noi siamo a portata di tiro" della Russia. "Se vogliamo restare credibili dobbiamo, noi europei, e in particolare noi francesi, dotarci di queste nuove armi che cambieranno la situazione a breve termine", ha aggiunto https - facebook.com facebook

«Per #Trump gli europei devono dare di più». Lo ha appena detto #Macron, sintetizzando sia gli attacchi trumpiani alla #Groenlandia che l’esito delle trattative sulle «garanzie di sicurezza» per l' #Ucraina. Domani su x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.