Durante un discorso alle forze armate, il presidente francese Emmanuel Macron ha adottato un tono deciso, evidenziando la crescente tensione internazionale. Scegliendo la base militare di Istres, ha sottolineato l’importanza di rafforzare la capacità difensiva dell’Europa in risposta alle recenti minacce di Putin. Le sue parole riflettono un avvertimento chiaro ai paesi alleati e agli avversari, evidenziando la necessita di prepararsi a eventuali escalation.

Toni insolitamente duri, parole scandite come un avvertimento all’Europa e ai suoi avversari. Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto la base militare di Istres, nel sud della Francia, per il tradizionale discorso di auguri alle forze armate, trasformandolo quest’anno in un messaggio politico e strategico dal chiaro sapore bellico. «Per restare liberi dobbiamo essere temuti». «Per rimanere liberi, bisogna essere temuti. E per essere temuti bisogna essere potenti. E per essere potenti, in questo mondo così brutale, bisogna fare più in fretta e più forte». È il passaggio chiave dell’intervento con cui Macron ha descritto uno scenario internazionale che considera sempre più pericoloso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Macron ai soldati dopo le minacce di Putin: “Siamo sotto tiro, armiamoci”

Leggi anche: Macron ai soldati: «Siamo sotto tiro della Russia: armiamoci». L’allarme dopo le minacce di Putin e Trump: «Noi liberi solo se temuti»

Leggi anche: Macron avverte la Ue: “Siamo a portata di tiro della Russia. Servono le nuove armi”. Primi soldati francesi in Groenlandia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Macron attacca Trump sulla Groenlandia: accuse di neocolonialismo e tensioni diplomatiche; Zelensky avverte gli ucraini: Nuovo massiccio attacco russo in arrivo nella notte - Ucraina: pioggia di missili e droni nella notte, colpita Leopoli; 6.000 soldati francesi in Ucraina: il piano di Macron dopo la pace; Trump ora alza i toni con Mosca: pressioni economiche e truppe NATO in Ucraina.

Macron ai soldati dopo le minacce di Putin: “Siamo sotto tiro, armiamoci” - Toni insolitamente duri, parole scandite come un avvertimento all’Europa e ai suoi avversari. thesocialpost.it