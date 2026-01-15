Machado e l’entusiasmo dopo l’incontro con Trump | Possiamo contare sul presidente Usa Ma l’attenzione del tycoon è su Delcy Rodriguez
Dopo l’incontro alla Casa Bianca, Maria Corina Machado ha dichiarato di poter contare sul supporto del presidente Trump. La leader dell’opposizione venezuelana ha affermato di aver ricevuto un sostegno importante, anche se l’attenzione del tycoon rimane focalizzata su Delcy Rodriguez. Queste dichiarazioni evidenziano l’importanza delle relazioni tra il movimento di Machado e l’amministrazione americana nel contesto della situazione politica in Venezuela.
«Possiamo contare sul presidente Trump ». Queste le parole della leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ai suoi sostenitori a Washington dopo l’incontro con il presidente americano alla Casa Bianca. Machado ha parlato di un incontro positivo. Ma a conquistare l’interesse del tycoon sarebbe in realtà la vice di Maduro, Delcy Rodriguez, ora alla guida del Venezuela. Grazie all’accordo sul petrolio e la liberazione di centinaia di prigionieri politici il clima con Washington è più distensivo. Finora ha soddisfatto tutte le nostre richieste, ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. 🔗 Leggi su Open.online
11 dicembre 2025. Dopo la consegna del Nobel, a Oslo, Maria Corina Machado rispondeva così a una domanda sui rischi legati a un intervento americano in Venezuela: “Alcune persone parlano di invasione in Venezuela, della minaccia di un'invasione in V - facebook.com facebook
