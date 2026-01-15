Machado e l’entusiasmo dopo l’incontro con Trump | Possiamo contare sul presidente Usa Ma l’attenzione del tycoon è su Delcy Rodriguez

Dopo l’incontro alla Casa Bianca, Maria Corina Machado ha dichiarato di poter contare sul supporto del presidente Trump. La leader dell’opposizione venezuelana ha affermato di aver ricevuto un sostegno importante, anche se l’attenzione del tycoon rimane focalizzata su Delcy Rodriguez. Queste dichiarazioni evidenziano l’importanza delle relazioni tra il movimento di Machado e l’amministrazione americana nel contesto della situazione politica in Venezuela.

