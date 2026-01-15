M5S | Il caso ex Ilva e la politica che non decide

Il caso ex Ilva a Taranto evidenzia una crisi industriale ancora irrisolta, caratterizzata da incertezze e mancate decisioni politiche. La situazione dello stabilimento riflette una difficile fase di transizione, che mette in discussione il futuro dell’area e delle persone che vi lavorano. Un’analisi obiettiva e puntuale aiuta a comprendere le cause e le implicazioni di questa complessa vicenda.

Tarantini Time Quotidiano L'immagine che emerge dall'attuale situazione dello stabilimento siderurgico tarantino è ferocemente drammatica ed agghiacciante: una lenta e sfinente eutanasia industriale. Impianti lasciati marcire, linee di produzione interrotte, manutenzioni sospese, investimenti mai avviati ed operai che rischiano la vita ogni santo giorno. Oggi, tra cassintegrati e precari, quasi 5.000 lavoratori vivono nell'incertezza. L'impianto di Taranto, un tempo cuore pulsante della siderurgia europea, è ridotto ad un relitto industriale, con una produzione scesa sotto i due milioni di tonnellate annue.

Morte operaio ex Ilva: il cordoglio di Turco e Donno (M5S) e di Di Cuia (FI) - Una tragedia che riapre il tema della sicurezza sul lavoro e del futuro dello stabilimento ... trmtv.it

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «EX ILVA, MAZZELLA (M5S): TRAGEDIA ANNUNCIATA, GOVERNO CONTINUA A TRADIRE LAVORATORI» - "Stupisce il silenzio assordante del Governo davanti alla morte di Claudio Salamida, l'operaio di 46 anni precipitato stamani durante un'attività di controllo ... agenziagiornalisticaopinione.it

Previsto un finanziamento fino a 50 milioni di euro per garantire la prosecuzione dell’attività produttiva, nel caso in cui l'Ex Ilva non venga ceduta entro il 30 gennaio x.com

Un finanziamento di massimi 50 milioni all'Ilva per garantire la prosecuzione dell'attività produttiva nel caso in cui la cessione non avvenga entro il 30 gennaio 2026. E' quanto prevede un emendamento del relatore Salvo Pogliese (FdI) al decreto ex Ilva all'e facebook

