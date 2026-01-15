Luogosano dopo ArcelorMittal lavoro o ambiente? La resa dei conti in piazza ad Avellino

A Avellino, due manifestazioni si sono svolte nello stesso giorno davanti alla Prefettura, evidenziando un confronto silenzioso tra lavoro e ambiente. Dopo la chiusura dello stabilimento ArcelorMittal, cittadini e rappresentanti si sono incontrati per esprimere le proprie posizioni, senza tuttavia dialogare direttamente. Un momento che sottolinea le tensioni e le sfide della comunità locale nel trovare un equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale.

Da una parte, alcune centinaia di persone arrivate dalla Media Valle del Calore. Cartelli, striscioni, volti tesi. Protestano contro l'arrivo della fonderia della Pico srl, gruppo Fonderie Pisano di Salerno, nel nucleo industriale di Luogosano-San Mango sul Calore. Dall'altra, a pochi metri, gli operai metalmeccanici dell'ex ArcelorMittal. In presidio, con Fim Cisl e Fiom Cgil. Per loro quella fonderia non è un pericolo: è l'ultima possibilità di non restare senza lavoro. Mentre fuori si manifestava, dentro la Prefettura si discuteva. Al tavolo: azienda, sindacati, Confindustria, Comitato "ProteggiAmo la Valle del Calore".

