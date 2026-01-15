Lunga vita a Wikipedia | 25 anni di un’opera umana troppo umana

Il 15 gennaio 2026, Wikipedia celebra un quarto di secolo dalla sua nascita, un percorso che ha rivoluzionato l'accesso alle informazioni. Fondata nel 2001, questa enciclopedia libera e collaborativa rappresenta un esempio di condivisione del sapere, mantenendo un approccio sobrio e affidabile. In 25 anni, Wikipedia si è affermata come una delle risorse più consultate online, contribuendo a diffondere conoscenza in modo aperto e democratico.

Il 15 gennaio 2026 segna un traguardo che molti, all'inizio del millennio, avrebbero ritenuto impossibile: Wikipedia compie 25 anni. Nata nel 2001 da un'idea "utopistica" di Jimmy Wales e Larry Sanger (c'è una discussione in corso su questo ma diciamo che a vario titolo possono essere definiti entrambi "i fondatori"), questa enciclopedia libera e partecipativa ha rivoluzionato il nostro modo di accedere allo scibile. Dopo cinque lustri Wikipedia gode di ottima salute — forse fin troppo, visto che i sistemi di Intelligenza Artificiale si nutrono avidamente di tutta quella conoscenza incasellata e archiviata da esseri umani.

