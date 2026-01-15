L’ultimo schiaffo della Svizzera | 10.000 euro per ogni vittima

La Svizzera ha annunciato un'indennità di 10.000 euro per ogni vittima, come forma di ristoro alle famiglie colpite. Nel caso dei coniugi Moretti, la restituzione riguarda carte smarrite durante un allagamento. Questa misura mira a offrire un sostegno concreto a chi ha subito perdite e disagi, evidenziando l’impegno della Confederazione nel gestire le conseguenze di eventi imprevisti e danni materiali.

La Confederazione «rifonde» le famiglie. Coniugi Moretti: «Carte perse in un allagamento». Diecimila franchi. Questa la somma stanziata dalla Svizzera in favore di ognuna delle vittime della tragedia di capodanno. L'equivalente di 10.700 euro, o poco più, per ogni ragazzo morto o ferito.Il beau geste è del Consiglio di Stato vallesano che, ieri, ha sbloccato un fondo in favore delle persone coinvolte nell'incendio del locale Le Constellation a Crans-Montana, costato la vita a 40 giovanissimi e che ha ferito gravemente, per le ustioni e per i fumi tossici inalati, 116 ragazzi che ancora lottano per la vita negli ospedali di mezza Europa.

