L’ultima settimana di Vincenzo Napoli da sindaco | giunta finale dimissioni e fase commissariale

L’ultima settimana di Vincenzo Napoli come sindaco di Salerno si avvicina, con la prevista giunta finale alle 13 di lunedì 19 gennaio. Dopo questa data, Napoli presenterà le sue dimissioni, aprendo la fase commissariale. Questo passaggio segna la conclusione del suo mandato amministrativo e l’avvio di un periodo di transizione per la gestione della città.

Tempo di lettura: 2 minuti È in programma alle 13 di lunedì 19 gennaio l’ultima giunta che dovrebbe essere presieduta da Vincenzo Napoli ancora nella sua qualità di sindaco di Salerno. Poi il primo cittadino protocollerà le dimissioni, non prima di aver rassicurato la sua squadra di assessori. Molti sono infatti alle prese con importanti programmi da portare avanti e avevano fatto presente la necessità di approvare ancora diverse delibere. Potranno farlo ancora nei 20 giorni che saranno necessari per far diventare definitive le dimissioni del sindaco di Salerno che molto probabilmente saranno motivate da motivi di salute e personali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

