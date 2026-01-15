Luigi Gasperin, imprenditore italiano di 77 anni, è stato rimesso in libertà dopo mesi di detenzione in Venezuela. La scarcerazione è stata confermata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Dopo un periodo di privazione della libertà, Gasperin torna libero e si attende una comunicazione ufficiale sulle prossime fasi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scarcerazione eseguita dopo mesi di detenzione. Luigi Gasperin, imprenditore italiano di 77 anni, è finalmente uscito dal carcere in Venezuela dove era detenuto da mesi, come annunciato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nonostante fosse stata resa nota da giorni l’intenzione delle autorità di scarcerarlo, l’ordine non era ancora stato eseguito fino alla notte appena trascorsa. Secondo Tajani, l’uomo si trova ora presso la sede dell’ambasciata italiana a Caracas, dopo essere stato liberato nelle prime ore della mattinata. Le accuse e l’arresto nel 2025. Gasperin era stato arrestato il 7 agosto 2025 a Maturín, nello Stato di Monagas, durante un controllo nei locali della sua azienda. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Luigi Gasperin è tornato libero: l’imprenditore italiano fuori dal carcere in Venezuela

Leggi anche: Venezuela, fuori dal carcere anche Luigi Gasperin. Tajani: «Libero da stanotte»

Leggi anche: Chi è Luigi Gasperin, l’imprenditore italiano liberato in Venezuela, era in carcere da otto mesi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Venezuela Luigi Gasperin è stato liberato | era tra i detenuti del regime di Maduro; Venezuela è stato liberato Luigi Gasperin.

#Tajani "Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere". Lo scrive il ministro degli Esteri su X x.com

Oggi è una giornata felice per l’Italia. Dopo quelle di Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, sono usciti dalle carceri venezuelane altri due nostri connazionali: Alberto Trentini e Mario Burlò. Sarà una meravigliosa festa per la sua famiglia e per la comunità cittadina ch facebook