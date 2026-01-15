Lui è molto bello e molto abbronzato Michelle Hunziker con chi si sta frequentando

Recentemente, Michelle Hunziker è tornata al centro dell’attenzione, come riportato da Nuovo, con notizie sulla sua vita sentimentale. La showgirl italiana, nota per il suo fascino e simpatia, si sta frequentando con qualcuno, suscitando curiosità tra i fan. In questo articolo, analizzeremo gli aggiornamenti più recenti sulla sua relazione, offrendo un quadro chiaro e rispettoso delle sue scelte personali.

A La volta buona si torna a parlare di Michelle Hunziker con un servizio ripreso dalle pagine di Nuovo. Anche oggi, 15 gennaio 2026, in collegamento c’è Riccardo Signoretti, che racconta la recente vacanza in Messico e soprattutto il dettaglio che sta facendo chiacchierare tutti: la conduttrice non sarebbe poi così sola come dice. Michelle, secondo quanto riportato, sarebbe partita oltreoceano con la famiglia: figlie, nipotino e, in quei giorni, sarebbe spuntato anche Eros Ramazzotti. Ma la domanda resta la stessa: chi è il “nuovo lui”? Di certo, in quel Capodanno sotto il sole, non c’era Nino Tronchetti Provera e la fuga lontano da casa sembrerebbe anche un modo per chiudere con il passato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

