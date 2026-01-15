Luciana Littizzetto sponsor della ricerca sui clochard | Contro quelli che se ne sbattono

Luciana Littizzetto è la sponsor della campagna di sensibilizzazione “#TuttiContano”, promossa da fio, dedicata alla condizione dei clochard in Italia. L’iniziativa si svolgerà dal 26 al 29 gennaio in 14 città, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla realtà delle persone senza dimora e di promuovere un atteggiamento di attenzione e solidarietà. Un’occasione per riflettere sulla marginalità e sugli interventi necessari.

Quanti sono i clochard in Italia? E come vivono? Per rispondere, il 26, 28 e 29 gennaio si terrà in 14 grandi città italiane la campagna di sensibilizzazione “#TuttiContano”, iniziativa promossa da fio.Psd e Istat. Tra i testimonial Luciana Littizzetto, Richard Gere e la moglie Alejandra, Carlo Lucarelli, Ascanio Celestini, Antonello Dose e Marco Presta. E Littizzetto parla oggi al Corriere della Sera dell’iniziativa: «Finalmente c’è da fare una cosa concreta. Pensiamo sempre che la solidarietà sia una cosa astratta, ideale, che ci bastino le parole o un post impegnato, ma la realtà è ben diversa». 🔗 Leggi su Open.online

