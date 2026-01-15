Lucca mette nei guai il Napoli | l’attaccante rifiuta tutti

Il Napoli cerca un nuovo attaccante per rafforzare il reparto offensivo. Tra i nomi sul tavolo c’è Youssef En-Nesyri, ma per concludere l’operazione è necessario fare spazio in rosa. Nel frattempo, a complicare le trattative, ci sono anche i recenti sviluppi legati a Lucca, che ha rifiutato tutte le offerte ricevute. La situazione rimane in evoluzione, con diverse opzioni ancora da valutare.

Il Napoli vuole un nuovo attaccante e il nome del giorno è quello di Youssef En-Nesyri. Per arrivare alla punta marocchina, tuttavia, la società azzurra deve fare spazio nel reparto offensivo. Lucca e Lang sono in partenza, ma il primo è il candidato numero uno per la cessione a gennaio. L'ex Udinese, però, non ha intenzione di accontentarsi. Tutti lo cercano, nessuno lo vuole: le squadre su Lucca. Con il ritorno di Romelu Lukaku e l'eventuale arrivo di un nuovo attaccante, Lorenzo Lucca non avrebbe più possibilità di scendere in campo. Il giocatore, tuttavia, cerca la squadra giusta per poter partire. Mercato Roma: l'infortunio di Dovbyk mette nei guai i giallorossi. Ferguson verso l'addio; L'infortunio di Dovbyk mette nei guai la Roma. Ferguson verso l'addio; Squalifica in agguato per Conte: la Juventus ci mette pressione, guai per il Napoli. Il futuro di Lucca dipenderà dal risultato di stasera: in caso di sconfitta, il Napoli farebbe qualche riflessione in più - Napoli sulla classifica e, soprattutto, sul calciomercato del Napoli.

Napoli da solo in testa: Lucca vale il punteggio pieno, 3-2 al Pisa con grande sofferenza finale - Il Napoli è la prima capolista solitaria del campionato di Serie A 2025/26: al Maradona, non senza una grande fatica, gli azzurri campioni in carica battono per 3- calciomercato.com

L'ex agente di Lucca: "Era lecito aspettarsi qualcosa in più, ma il Napoli non ha sbagliato" - Antonino Imborgia, ex agente di Lorenzo Lucca, è intervenuto ai microfoni di Stile TV per parlare del rendimento dell'attaccante del Napoli: "Tutti sapete quante belle parole ho speso per lui, ma ... tuttomercatoweb.com

