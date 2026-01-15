Lucca il Besiktas lo vorrebbe al posto di Abraham

Il Besiktas valuta il possibile acquisto di Lorenzo Lucca nel mercato invernale, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco. Tuttavia, per concretizzare l’operazione, è necessario prima cedere Tammy Abraham all’Aston Villa. La trattativa è in fase di sviluppo e dipende dalle strategie delle due società e dalle tempistiche di mercato.

Il Besiktas è interessato a Lorenzo Lucca per il mercato invernale, ma devono prima cedere Tammy Abraham all’Aston Villa. La cessione di Lucca consentirebbe al Napoli di poter prendere En-Nesyri dal Fenerbahce. Interesse del Besiktas per Lucca. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito: Gli azzurri, che possono fare operazioni solamente a saldo zero, hanno chiesto informazioni al Fenerbahce per En-Nesyri, ma devono prima cedere uno tra Lucca e Lang. E in questo senso, nelle ultime ore il Besiktas ha mostrato grande interesse per il primo, che potrebbe così lasciare la Campania dopo pochi mesi dal suo arrivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca, il Besiktas lo vorrebbe al posto di Abraham Leggi anche: Ex Milan, il 2025 di Abraham: i suoi numeri al Besiktas Leggi anche: Abraham al Besiktas, luci e ombre: gol sì, ma la piazza si aspettava molto di più Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il Napoli ha chiesto al Fenerbahce En-Nesyri in prestito Di Marzio: deve prima partire uno tra Lucca, che interessa al Besiktas, e Lang. https://www.ilnapolista.it/2026/01/il-napoli-ha-chiesto-al-fenerbahce-en-nesyri-in-prestito/ facebook Al #Napoli piace Daniel #Maldini, ma senza cessioni non ci saranno entrate: tutto dipenderà da #Lucca e #Lang Il Corriere dello Sport: "La posizione di Lang è in bilico. Piace al #Galatasaray e ha chiesto informazioni anche il #Besiktas. Lucca piace al #Benfi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.