Il mercato di Lorenzo Lucca si amplia con l'interesse anche del Besiktas, mentre il Napoli rimane in attesa di sviluppi. La situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, influenzando le strategie delle squadre coinvolte. Un quadro in evoluzione che richiede attenzione, senza lasciarsi trasportare da eccessive aspettative o sensazionalismi.

Si allarga il fronte delle pretendenti per Lorenzo Lucca e, di riflesso, potrebbe sbloccarsi . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lucca, anche il Besiktas in corsa: Napoli in attesa del domino

Leggi anche: Napoli, si apre l’asse con la Turchia: il Besiktas accelera per Lucca

Leggi anche: Calciomercato Napoli: Lang, contatti avviati col Fenerbahçe, ma c’è anche il Besiktas

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Al #Napoli piace Daniel #Maldini, ma senza cessioni non ci saranno entrate: tutto dipenderà da #Lucca e #Lang Il Corriere dello Sport: La posizione di Lang è in bilico. Piace al #Galatasaray e ha chiesto informazioni anche il #Besiktas. Lucca piace al #Benfi; Lucca, la trattativa con il Benfica non decolla: il giocatore non è convinto della destinazione. Il motivo; Calciomercato Napoli: Lang, contatti avviati col Fenerbahçe, ma c’è anche il Besiktas; Lucca al Benfica | ecco le cifre del trasferimento | ma 3 club italiani restano in corsa.

Lucca, anche il Besiktas in corsa: Napoli in attesa del domino - Lucca, anche il Besiktas in corsa: Napoli in attesa del domino Si allarga il fronte delle pretendenti per Lorenzo Lucca e, di riflesso, potrebbe ... forzazzurri.net