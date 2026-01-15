Lucca anche il Besiktas in corsa | Napoli in attesa del domino
Il mercato di Lorenzo Lucca si amplia con l'interesse anche del Besiktas, mentre il Napoli rimane in attesa di sviluppi. La situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, influenzando le strategie delle squadre coinvolte. Un quadro in evoluzione che richiede attenzione, senza lasciarsi trasportare da eccessive aspettative o sensazionalismi.
Si allarga il fronte delle pretendenti per Lorenzo Lucca e, di riflesso, potrebbe sbloccarsi.
