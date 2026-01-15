L' Osservatorio astronomico di Merate compie cent' anni e festeggia con un corso di astronomia
In occasione del centenario dell’Osservatorio astronomico di Merate, si celebrano 100 anni di attività e ricerca. La ricorrenza segna l’importanza storica della sede, inaugurata nel 1927, e della prima luce del telescopio Zeiss del 1926. Per l’occasione, l’Osservatorio organizza un corso di astronomia rivolto a appassionati e studenti, offrendo un’opportunità di approfondimento e conoscenza delle meraviglie dell’universo.
In occasione della ricorrenza del centenario della sede meratese dell’Inaf-Osservatorio astronomico di Brera e, in particolare, della prima luce del telescopio storico Zeiss (20 settembre 1926) e dell’inaugurazione della sede (30 maggio 1927) sono diverse le iniziative che l’Osservatorio, in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
