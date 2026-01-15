L' Osservatorio astronomico di Merate compie cent' anni e festeggia con un corso di astronomia

In occasione del centenario dell’Osservatorio astronomico di Merate, si celebrano 100 anni di attività e ricerca. La ricorrenza segna l’importanza storica della sede, inaugurata nel 1927, e della prima luce del telescopio Zeiss del 1926. Per l’occasione, l’Osservatorio organizza un corso di astronomia rivolto a appassionati e studenti, offrendo un’opportunità di approfondimento e conoscenza delle meraviglie dell’universo.

