Lorenzo Musetti il ritiro contro Zverev? Un sospetto sull' infortunio

Lorenzo Musetti si è ritirato durante un match di esibizione contro Alexander Zverev in Australia, dopo aver disputato solo il primo set. La decisione ha suscitato alcune domande riguardo alle cause del ritiro, con alcuni sospetti legati a un possibile infortunio. In questa analisi, si approfondiscono i dettagli dell’incidente e le implicazioni per il giocatore.

Lorenzo Musetti si è ritirato dopo il primo set della sfida di esibizione contro Alexander Zverev disputata in Australia. Il tennista italiano ha segnalato un problema muscolare e ha preferito abbandonare il campo, evitando rischi in vista dell’imminente Australian Open. Zverev ha mostrato grande sportività, interessandosi subito alle condizioni dell’avversario e sostenendo la decisione di chiudere anticipatamente l’incontro. Il primo set sulla Rod Laver Arena era stato giocato con grande leggerezza e divertimento: Musetti, reduce dalla finale di Hong Kong, e Zverev, rispettivamente numero 5 e 3 del ranking mondiale, hanno messo in mostra colpi spettacolari e sorrisi contagiosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Cosa si è fatto Lorenzo Musetti? La spiegazione del ritiro con Zverev

Leggi anche: Sinner in finale contro Zverev a Vienna. Musetti si ferma contro il tedesco. Jannik: “In Davis Lorenzo farà benissimo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Musetti si fa male e si ritira dopo il primo set nell’esibizione contro Zverev: allarme in vista degli…; Musetti, infortunio contro Zverev: si ritira. E Bertolucci lo difende dalle critiche; Cosa si è fatto Lorenzo Musetti? La spiegazione del ritiro con Zverev; Lorenzo Musetti si fa trattare dal fisioterapista, poi alza bandiera bianca! Rivivi il ritiro al termine del primo set contro Alexander Zverev.

Musetti non rischia, ritiro con Zverev nel match esibizione: obiettivo Australian Open - L'azzurro pensa al primo Slam stagionale e alza bandiera bianca dopo oltre un'ora di grande tennis contro il tedesco ... tuttosport.com