Londra arrivano le tasse sugli abbracci negli aeroporti
Diversamente dal nostro "Kiss and Go" di Roma Fiumicino, la drop-off britannica dona all’abbraccio un costo non indifferente. Al London City Airport, per soli 5 minuti, vengono richieste 8 sterline, per 10 minuti invece, il costo arriverebbe a 13. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
