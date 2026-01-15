Lonate Pozzolo un parente del ladro accoltellato | L' hanno ammazzato

A Lonate Pozzolo, un parente della persona coinvolta in un episodio violento ha dichiarato:

Familiari e amici del bandito colpito a morte hanno raggiunto il paese del Basso Varesotto. Duecento di loro hanno cinto d'assedio l'ospedale di Magenta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ladro ucciso, la famiglia fa scudo a Jonathan Rivolta: “Si è solo difeso, cosa doveva fare?”. Rischio vendetta, ronde dei carabinieri - Lonate Pozzolo, nel raid il proprietario di casa ha accoltellato a morte uno dei banditi, il 37enne Adamo Massa, ladro in trasferta da Torino. ilgiorno.it