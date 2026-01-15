Lonate Pozzolo muore in ospedale ladro accoltellato dal padrone di casa

A Lonate Pozzolo, un uomo di 37 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato ferito durante un episodio di violenza. L’uomo, residente in un campo nomadi di Torino, è stato colpito al petto da un 33enne, ricercato, coinvolto in una rissa con il proprietario di casa. La vicenda si è conclusa con la morte del ladro, intervenuta in un contesto di tensione e conflitto.

Adamo Massa, 37 anni, residente in un campo nomadi a Torino è stato colpito al petto da Jonathan Rivolta, ricercatore 33enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Rom tenta una rapina a Lonate Pozzolo, ucciso dal padrone di casa: in duecento assaltano l’ospedale Leggi anche: Tentata rapina in villa a Lonate Pozzolo, morto ladro 37enne Adamo Massa accoltellato da proprietario e abbandonato da complici in ospedale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Furto in villa a Lonate Pozzolo, il ladro colpito con un coltello dal padrone di casa: muore appena arrivato in ospedale. I parenti forzano la porta del pronto soccorso; Rapina in casa, ladro accoltellato dal proprietario muore al Pronto soccorso; Varese, colpito da padrone di casa durante rapina: 37enne morto con ferita al torace; Accoltellato durante una rapina in villa, complici lo abbandonano in ospedale: morto Adamo Massa. Rapina in villa, il ladro accoltellato dal padrone di casa durante il raid: morto in ospedale - Lonate Pozzolo: il proprietario di un’abitazione presa di mira da due banditi, dopo aver ricevuto una scarica di pugni sul volto, ha colpito un aggressore con una lama. msn.com

Lonate Pozzolo, tentano furto in casa: il proprietario, picchiato, reagisce con un coltello e un malvivente muore - L'uomo ferito è stato lasciato dai due complici fuori dall'ospedale di Magenta dove è morto poco dopo: era residente in un campo rom d ... varesenoi.it

Lonate Pozzolo, ladro muore accoltellato dal proprietario durante una rapina in casa, Salvini: “Solidarietà a chi è stato aggredito in casa sua e si è difeso” - Rapina in casa a Lonate Pozzolo: un 37enne muore accoltellato dal proprietario durante una colluttazione. baritalianews.it

Lonate Pozzolo | Trova il ladro in casa e lo accoltella a morte

Un uomo è morto a Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, dopo un tentativo di furto all’interno di una villetta. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe entrato assieme a un complice nell'abitazione, dove poi ci sarebbe stata una colluttazione con il prop facebook

Rapina a Lonate Pozzolo (Varese), ferito il proprietario dell'abitazione x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.