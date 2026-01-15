Logoramento dello schieramento avversario Il leader no Tav rischia il carcere | cosa è successo

Il leader no Tav potrebbe affrontare il carcere a causa del logoramento dello schieramento avversario. Recenti sviluppi indicano tensioni crescenti e azioni legali che potrebbero incidere sulla situazione. Nel contesto, l’obiettivo è comprendere le implicazioni di queste vicende, anche in relazione a possibili interventi di sgombero e alle dinamiche di protagonismo giovanile a livello nazionale.

" Ritengo anche utile, nella possibilità di qui in futuro, di riuscire ad avere lo sgombero dell' Askasatuna come elemento detonatore di possibili altri protagonismi, anche a livello nazionale, di realtà giovanili. Ma oggi l'importante sono i livelli di mobilitazione che si potranno dare nei prossimi giorni, settimane e anche mesi ". Con queste parole Giorgio Rossetto, storico esponente della frangia no Tav della Val di Sus a, commentava lo scorso 18 dicembre il sequestro dell'immobile occupato da Askatasuna. La particolarità è che Rossetto si trovava già ai domiciliari quando rilasciò questa intervista a Radio Onda Urto e che nonostante questo dichiarò di sperare che la risposta sarebbe stata " adeguata ".

