Logistica Kryalos Sgr acquisisce nuovi asset | uno stabilimento anche a Parma

Kryalos Sgr amplia il proprio portafoglio nel settore logistico con l'acquisizione di nuovi asset, tra cui uno stabilimento a Parma. Questa operazione riflette l'interesse dell'azienda nel rafforzare la presenza nelle aree strategiche e nel settore logistico, contribuendo allo sviluppo di soluzioni immobiliari efficienti e innovative. La scelta di Parma sottolinea l’importanza di questa regione come punto di riferimento per le attività di investimento e logistica.

C'è anche Parma tra i territori coinvolti nella nuova operazione di investimento nel settore logistico perfezionata da Kryalos Sgr. La società ha infatti completato l'acquisizione di un portafoglio di immobili logistici situati nel Nord Italia, che comprende asset a Rho (Milano), Secugnago (Lodi).

