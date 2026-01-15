L’odissea di Helena sfratto rinviato di 12 giorni | Non riuscirò mai a trovare casa in così poco tempo

Helena Kamal, cittadina italiana di origini bengalesi, affronta un ulteriore rinvio dello sfratto di 12 giorni, che si concluderà il 27 gennaio. Dopo oltre 16 anni di permanenza in via Nicolò dall’Arca a Bologna, la sua situazione abitativa rimane incerta. Questa proroga temporanea offre un breve respiro, ma la difficoltà di trovare una nuova sistemazione in così poco tempo rimane una sfida significativa.

Bologna, 15 gennaio 2026 - Andrà avanti fino al 27 gennaio l'odissea di Helena Kamal, cittadina italiana di origini bengalesi, dopo la visita di oggi dell'ufficiale giudiziario per lasciare l'appartamento in via Nicolò dall'Arca, luogo in cui abita da più di 16 anni. Un rinvio, l'ennesimo, comunicato direttamente a Kamal questa mattina davanti l'abitazione di via Nicolò Dall'Arca, alla presenza anche di Adl Cobas. Sfratto rinviato di 12 giorni. Sfratto, quindi, rinviato di soli 12 giorni, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto.

Rinviato lo sfratto di Helena Kamal - E' stato rinviato al 27 gennaio lo sfratto di Helena Kamal, la signora delle pulizie cardiopatica sfrattata dal suo appartamento in via Niccolò dell'Arca per non essere riuscita a far fronte alle quot ... rainews.it