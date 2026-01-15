Lo zaino la bicicletta e le due pizze Le ultime immagini di Annabella Martinelli

Le ultime immagini di Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Padova, sono state diffuse dopo che da oltre una settimana non si hanno più sue notizie. La sua bicicletta, uno zaino e due pizze sono i pochi elementi ritrovati, alimentando preoccupazione tra familiari e amici. Continueranno le ricerche per chiarire la scomparsa di Annabella, mentre si attende una svolta nelle indagini.

Sono ore di apprensione per i genitori di Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22anni della quale non si hanno più notizie dalla sera del sei gennaio. L'ultimo fotogramma è quello delle ore 23.06: la ragazza si trova all'imbocco della salita che da Teolo conduce a Castelnuovo (due comuni in provincia di Padova). Lo stesso punto in cui, nei giorni successivi alla scomparsa, è stata ritrovata la sua bicletta fissata ad un lucchetto. La procura ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, escludendo l'ipotesi di un allontamento volontario. Il percorso di Annabella. Stando a quanto emerso sinora dalle indagini, quella sera Annabella esce di casa, in zona Ospedali a Padova, attorno alle ore 20 con uno zainetto bordeaux in spalla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lo zaino, la bicicletta e le due pizze. Le ultime immagini di Annabella Martinelli Leggi anche: Scomparsa di Annabella Martinelli: la Procura indaga per sequestro di persona. Le ultime immagini in bicicletta Leggi anche: Annabella Martinelli, le ultime immagini prima di sparire: le telecamere la riprendono con bici e zainetto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le ultime immagini di Annabella Martinelli: in bicicletta, zaino sulle spalle e due cartoni della pizza. Poi scompare nel nulla; Annabella Martinelli ripresa tre volte nei video: in sella alla bici con lo zaino sulle spalle e le pizze sul portapacchi; Annabella Martinelli ripresa tre volte dalle telecamere: in bici con lo zaino e le pizze sul portapacchi; Annabella Martinelli, il giallo dei social e gli ultimi istanti prima di sparire: indagini per sequestro di persona. Le ultime immagini di Annabella Martinelli: in bicicletta, zaino sulle spalle e due cartoni della pizza. Poi scompare nel nulla - Padova, la 22enne immortalata da 3 telecamere ai piedi dei Colli Euganei la sera della Befana: aperto un fascicolo per sequestro di persona ... msn.com

Annabella Martinelli ripresa tre volte dalle telecamere: in bici con lo zaino e le pizze sul portapacchi - Annabella Martinelli ripresa tre volte dalle telecamere: in bici con lo zaino e le pizze sul portapacchi Continuano senza sosta le ricerche di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni scomparsa ... statoquotidiano.it

Annabella Martinelli ripresa tre volte nei video: in sella alla bici con lo zaino sulle spalle e le pizze sul portapacchi - Continuano le ricerche di Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni scomparsa da otto giorni: studentessa di giurisprudenza a Bologna, era residente nel padovano e sul caso la Procura ... msn.com

In bici con lo zainetto: ecco le ultime immagini di Annabella Martinelli, scomparsa il 6 gennaio

Le ultime immagini di Annabella Martinelli: in bicicletta, zaino sulle spalle e due cartoni della pizza. Poi scompare nel nulla. Padova, la 22enne immortalata da 3 telecamere ai piedi dei Colli Euganei la sera della Befana: aperto un fascicolo per sequestro di facebook

Le due pizze, acquistate poco prima, sono sistemate nel portapacchi della bicicletta. Annabella Martinelli, 22 anni, indossa uno zaino rosso mentre pedala nei pressi di un distributore a Selvazzano Dentro alle 22.18 del 7 gennaio, come mostra la prima imm x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.